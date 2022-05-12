В Одессе прекратили вещание телеканалы местного медиаменеджера Александра Козыря.

Ему принадлежат каналы GNews и ТВ-1 (юридическое лицо ООО «ТРК Городской канал»). В медиагруппу также входят каналы А1, GTv, «Сити ТВ», которые вещали в Одессе и области. Также Александр Козырь является бенефициаром ООО «Колледж прессы и телевидения».

«Мы держались до последнего. Сил больше нет. Часть сотрудников уехала, мы потеряли ключевых рекламодателей. Надеюсь на скорейшее возвращение в эфир. Пока вся работа законсервирована», – прокомментировал Козырь.

Регулятору компании о приостановке вещания сообщили.

Источник: Детектор медиа