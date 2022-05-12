Немецкий концерн Siemens покидает российский рынок из-за войны в Украине, говорится в сообщении компании.

Компания уже начала процедуру прекращения своей производственной деятельности в РФ.

Ранее Siemens приостановил все новые операции и международные поставки в Россию и Беларусь. Международные санкции, а также текущие и потенциальные контрмеры сильно влияют на коммерческую деятельность компании в России, особенно на железнодорожные перевозки и техническое обслуживание, говорится в сообщении концерна.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет. Мы оцениваем влияние на наших людей, и мы будем продолжать поддерживать их в меру наших возможностей. В то же время мы оказываем гуманитарную помощь нашим коллегам и народу Украины и поддерживаем международное сообщество в призыве к миру», — прокомментировал президент и главный исполнительный директор Siemens AG Роланд Буш.

Сейчас в контур Siemens входят операции в области автоматизации и цифровизации для промышленности, интеллектуальной инфраструктуры, транспорта, распределенных энергосистем. В 2020 году компания провела spin off, в результате которого выделила энергетическое подразделение в отдельную компанию Siemens Energy. В РФ Siemens Energy является одним из главных поставщиков энергооборудования.