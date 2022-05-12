Польский телеканал приобрел права на съемку своей версии украинского сатирического сериала «Слуга народа», в котором действующий президент Украины Владимир Зеленский сыграл главную роль.

Какой актерский состав будет в польской версии и кто сыграет главную роль пока неизвестно.

Также в марте западные СМИ сообщали, что продажи прав на показ сериала резко возросли, что связывали с вторжением России в Украину.

В Eccho Rights сообщали о соглашениях с вещателями на Ближнем Востоке, греческим телеканалом ANT 1 и румынском – PRO TV. Кроме того, речь шла о продаже прав на показ телеканалам в Болгарии, Молдове, Эстонии, Франции, Финляндии и Грузии.