Оккупационные власти заблокировали жителям ОРДО доступ к соцсетям Facebook и Instagram.

В сообщении на сайте так называемого «Министерства связи ДНР» говорится, что так они якобы хотят «защитить население от угрожающей информации»:

«Уже заблокирован доступ к информационным ресурсам американской компании Меta, которая разрешила в своих соцсетях призывы к насилию в отношении русскоязычных пользователей. В связи с этим доступ к социальным сетям Meta — Facebook и Instagram — на территории Республики заблокирован».

Ранее мы сообщали, что оккупационная администрация Херсонской области намерена запретить в регионе соцсети Facebook и Instagram.

Источник: РБК-Украина