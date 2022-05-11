Оператор спутникового телевидения Viasat сообщил, что канал Music Box UA приостановил вещание из-за финансовых проблем.

«Информируем вас, что из-за российско-украинской войны канал Music Box UA не имеет финансовой возможности в дальнейшем обеспечивать техническую возможность вещания. В связи с этим с 10 мая 2022 года канал приостанавливает свое вещание и будет изъят из всех пакетов Viasat. В случае каких-либо изменений мы сообщим вам дополнительно», – говорится в сообщении.

Спутниковый телеканал Music Box UA начал вещание в декабре 2007 года. С сентября 2013 года он перешел в формат широкоэкранного вещания 16:9. С 1 сентября 2015 года в Украине начал вещание телеканал Music Box HD.

2 марта 2020 телеканал Music Box закодировал свой спутниковый сигнал и стал доступен только в сетях провайдеров платного телевидения – спутниковых, кабельных, IPTV и OTT.

Источник: Детектор медиа