В рамках услуги от Киевстар «Роуминг как дома» абоненты могут использовать «домашние тарифы» в 16 странах ЕС.

Благодаря инициативе Киевстар «Роуминг как дома» абоненты подписки могут пользоваться пакетом услуг своего тарифа на тех же условиях, что и в Украине, просто оплачивая его стоимость.

Услуга уже доступна в Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдове, Германии, Италии, Литве, Чехии, Франции, Испании, Австрии, Болгарии, Нидерландах, Латвии и Эстонии.

Кроме того, Киевстар увеличивает список тарифных планов, для которых действуют новые условия. У контрактных и бизнес-клиентов оператора, они по-прежнему работают почти во всех тарифах. А для абонентов подписки будут доступны не только в тарифах «Твій» и «Все разом», но еще и в части предложений 2019-2020 годов. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.