Инженеры Vodafone продолжают восстановительные работы в освобожденных от оккупантов Киеве и Чернигове.

В Черниговской области работает уже 92% сети оператора. На прошлой неделе были подключены пгт Олишевка, села Слабин, Жукотки и Ивановка Черновского района, Лихачов Носовского района и Смолянка Куликовского района. Усилена связь в пгт Михайло-Коцюбинское Черниговского района — в течение прошлой недели в поселке была восстановлена работа еще 1 базовой станции.

Также возобновлено работу объектов связи еще в 8 населенных пунктах Киевской области — села Синяк и Блидча Вышгородского района и села Пороскотень, Дружня и Гавриловка Бучанского района. Усиленна связь в с. Богдановка (+1 БС) Броварского района, г. Ворзель (+1 базовая станция в эфире), г. Ирпень (+2 БС) Бучанского района.