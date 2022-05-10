9 мая в Берлине россияне, участники акции «День победы», напали на съемочную группу украинского телеканала 1+1, которая снимала сюжет для спецвыпуска новостей.

В частности отмечено, что во время митинга на территории мемориального комплекса Трептов-парк в Берлине, от рук нападающих пострадала ведущая «ТСН» Наталья Мосейчук.

На инцидент уже отреагировали в Посольстве Украины в ФРГ.

«Посольству Украины в ФРГ известно о данном инциденте, в соответствующем порядке полиция Берлина проинформирована о событиях, произошедших на территории мемориального комплекса. Призываем полицию Берлина немедленно принять все необходимые меры, чтобы как можно скорее провести расследование по нападению на представителей СМИ и привлечь виновных к ответственности», — отмечено в сообщении ведомства.

Ранее мы сообщали, что ТСН готовит спецвыпуски новостей 8 и 9 мая в Берлине.