В Киевской области специалисты Укртелекома перепроложили участок важной магистральной волоконно-оптической линии на участке Борисполь – Яготин.

Все работы выполнены в рекордно короткие сроки при установке временного объезда рядом с разрушенным мостом вблизи села Борщев.

Интернет-трафик в это время был перераспределен по другим каналам, таким образом удалось на протяжении всех ремонтных работ предоставлять услуги местным абонентам в полном объеме.

Сейчас интернет в Киевской области доступен в 96% населённых пунктах, где есть сети оператора.

Ранее мы сообщали, что всего 14 населённых пунктов Запорожской области сейчас получают услуги Укртелекома.