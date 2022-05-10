В США усилили расследование против российского антивирусного программного обеспечения «Лаборатория Касперского». По информации источников Reuters, это произошло после вторжения РФ в Украину.

Администрация президента США Джо Байдена опасается, что российское антивирусное ПО могут использовать для кражи конфиденциальной информации с американских компьютеров или вмешательства в их работу.

Регулирующие органы США уже запретили использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского» федеральному правительству — а вскоре ограничение может коснуться и коммерческого сектора. Для этого будут расширены полномочия Министерства торговли, которое сможет запрещать или ограничивать транзакции между американскими фирмами и технологическими компаниями из России и Китая.

Отметим, что в 2020 году выручка «Лаборатории Касперского» в США составила $95,3 млн, что составляет 15% выручки компании во всем мире.

На новость о расследовании представители компании пока никак не отреагировали и отказались от комментариев. «Лаборатория Касперского» в течение многих лет отрицает тайное сотрудничество с российской разведкой в любой форме.