Укртелеком сообщает, что самая сложная ситуация с подключением к сети — в Запорожской области.

Сейчас услуги оператора доступны только в 14 населенных пунктах, подключенных к сети Укртелекома.

Также из-за боевых действий и их последствий, в частности повреждения инфраструктуры, остается сложной ситуация в Донецкой и Харьковской области, где услуги предоставляются в 62% населенных пунктов, подключенных к сети оператора.

В целом услуги интернет-доступа предоставляются в 87% населенных пунктов, подключенных к сети оператора, и доступны во всех областях, кроме Луганской.