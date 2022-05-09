НСТУ впервые приняла участие в ежегодной ярмарке телепрограмм в Каннах MIPTV (Marché International des Programs de Television) и представила собственную продукцию потенциальным покупателям.

От Украины был сформирован общий каталог пяти медиагрупп, среди которого была впервые представлена и продукция НСТУ.

В каталоге «Суспільного» находился преимущественно документальный контент — это проекты «Колапс: как украинцы разрушили империю зла», «Майдан. Шесть букв нашей свободы», «Сильная», «Люди Зоны» и ряд других. В каннском каталоге также были представлены два анимационных проекта — «Тото» и «Портал приключений».

Сейчас в НСТУ работают над тем, чтобы реализовать новые контакты. Также сейчас готовится несколько сделок по продаже прав на трансляцию зарубежным телекомпаниям, оговоренных еще до MIPTV. Подробности о том, какой контент продается и на каких территориях его увидят зрители, компания обещает сообщить только после окончательного заключения соглашений.

Источник: ДМ Суспільного