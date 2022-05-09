Госспецсвязи сообщает, что сегодня утром, 9 мая, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы была отключена.

Во время трансляции парада и, в частности, выступления Путина в Москве, вещание с российского спутника на захваченные оккупантами территории Украины внезапно было прервано.

«Российская пропаганда во главе со своим лидером сегодня не смогла донести свои лживые обещания до украинцев, проживающих на временно оккупированных территориях. Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице враждебного государства, транслировавших все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена», — написали на странице Госспецсвязи.

Ранее мы сообщали, что США введет санкции против трех крупных российских телеканалов.