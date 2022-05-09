Телеканал «Украина» будет транслировать матчи национальной сборной по футболу в эфире канала «Индиго TV».

Канал «Украина» – официальный транслятор поединков национальной сборной Украины, однако сейчас он задействован в общенациональном марафоне «Единые новости».

11 мая в 21:45 в эфире «Индиго TV» покажут контрольный поединок национальной сборной Украины по футболу против немецкой «Боруссии» из Менхенгладбаха. Также матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1», платформе Oll.tv и YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Матч пройдет на клубном стадионе «Боруссия Парк». Украинские болельщики смогут посетить его бесплатно, а все собранные средства будут переданы для помощи Украине.