Больше всего новых частот запущено у радио «Культура» (которое сейчас вещает совместно с «Українським радіо»).

«Українське радіо», радио «Промінь» и радио «Культура» начали вещание еще в 11 населенных пунктах, среди которых 2 – областного значения. Об этом сообщил член правления «Суспільного», ответственный за платформы радио и телевидения, Дмитрий Хоркин.

Радио «Культура»:

Чернигов на частоте 88.7 FM;

Ровно (Антополь) на частоте 99.2 FM;

Кривой Рог Днепропетровской области на частоте 90 FM;

Никополь Днепропетровской области на частоте 95.6 FM;

Павлоград Днепропетровской области на частоте 107.1 FM;

Шостка на частоте 105.3 FM.

Радио «Промінь»:

Березовка Одесской области на частоте 104.2 FM;

Калуш Ивано-Франковской области 90.2 FM;

Красногоровка Полтавской области на частоте 105.2 FM;

Красноград Харьковской области на частоте 100.4 FM.

«Українське радіо» теперь вещает в Вознесенске Николаевской области на частоте 92.6 FM.

Источник: Детектор медиа