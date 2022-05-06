Больше всего новых частот запущено у радио «Культура» (которое сейчас вещает совместно с «Українським радіо»).
«Українське радіо», радио «Промінь» и радио «Культура» начали вещание еще в 11 населенных пунктах, среди которых 2 – областного значения. Об этом сообщил член правления «Суспільного», ответственный за платформы радио и телевидения, Дмитрий Хоркин.
Радио «Культура»:
- Чернигов на частоте 88.7 FM;
- Ровно (Антополь) на частоте 99.2 FM;
- Кривой Рог Днепропетровской области на частоте 90 FM;
- Никополь Днепропетровской области на частоте 95.6 FM;
- Павлоград Днепропетровской области на частоте 107.1 FM;
- Шостка на частоте 105.3 FM.
Радио «Промінь»:
- Березовка Одесской области на частоте 104.2 FM;
- Калуш Ивано-Франковской области 90.2 FM;
- Красногоровка Полтавской области на частоте 105.2 FM;
- Красноград Харьковской области на частоте 100.4 FM.
«Українське радіо» теперь вещает в Вознесенске Николаевской области на частоте 92.6 FM.
Источник: Детектор медиа