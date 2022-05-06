Сервис удаленного управления устройствами TeamViewer объявил, что не будет работать в РФ и РБ.

Об этом говорится в официальном сообщении компании:

«Мы глубоко потрясены чудовищным нападением России на Украину. Как глобальная компания TeamViewer поддерживает универсальные ценности свободы и демократии и осуждает любые формы насилия и агрессии. Поскольку эта война постоянно усугубляет ситуацию и сильно нарушает наши ценности, мы решили полностью прекратить любую оставшуюся деловую активность в России и Беларуси».

Помимо соблюдения всех международных санкций и немедленного прекращения нового бизнеса, TeamViewer не будет продлевать никаких контрактов с клиентами из России или Беларуси. Существующие подписки будут действовать до истечения срока действия договора, но не будут продлены впоследствии.

Также TeamViewer заблокировал все нелицензионные подключения к России и Беларуси и из них, чтобы избежать дальнейшего использования программного обеспечения компании.

Ранее мы сообщали, что сервис отслеживания перебоев в работе сайтов Downdetector закрыл российскую версию.