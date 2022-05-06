Еще один украинский оператор поддержал инициативу Министерства образования и науки Украины — lifecell предоставит бесплатный доступ к приложениям и платформам для онлайн-обучения.

lifecell не будет тарифицировать мобильный интернет при использовании платформ, необходимых для онлайн-обучения.

В списке доступных от оператора платформ — GSuite for Education (Google Classroom), MS Teams, Zoom, Всеукраинская школа онлайн.

Воспользоваться бесплатным доступом смогут абоненты оператора, находящиеся в Украине в сети lifecell, кроме временно оккупированных территорий, где пока нет возможности предоставлять услуги.

Ранее свободный доступ к приложением для онлайн-образования и работы уже предоставили Киевстар и Vodafone.