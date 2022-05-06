После завершения сделки по покупке Twitter Илон Маск временно будет исполнять функции генерального директора компании.

Нынешний генеральный директор Twitter Параг Агравал руководит компанией всего несколько месяцев и скорее всего ему придется покинуть эту должность после завершения сделки. CEO компании временно станет сам Маск, пишет CNBC со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что в апреле Илон Маск купил 9,2% акций Twitter за 2,89 млрд долларов, став крупнейшим акционером компании. Позже стало известно, что бизнесмен покупает Twitter за 44 млрд долларов — компания станет частной.

Ранее мы сообщали, что Twitter может стать платным для коммерческих и государственных структур.