8 и 9 мая ТСН будет транслировать спецвыпуски новостей из студии в Берлине

В эфире марафона «Единые новости» 8 и 9 мая выйдут специальные выпуски новостей от ТСН из Берлина, сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

Выездная студия ТСН расположится под открытым небом близ Бундестага. Ведущими эфира будут Наталья Мосейчук, Руслан Шапиров и Алла Мазур.

Трансляция в рамках общенационального марафона состоится 8 мая с 15.00 до 21.00 и 9 мая с 21.00.

«Берлин – это город, где состоялась победа над нацизмом, где он был окончательно разгромлен. В 21 веке нацизм стал называться рашизмом. Мы будем говорить о параллелях и трансформациях, о том, как пережила этот опыт Германия и что придется пережить России. В эфире мы покажем факты, места, события и их последствия для всего мира тогда и сейчас во время войны в Украине», – прокомментировала ведущая Наталья Мосейчук.

Во время эфира обещают серию эксклюзивных сюжетов, в частности о бункере Гитлера, о преступлениях советской армии в Германии, жизни немцев под советской оккупацией и т.д.

Также в выпусках ТСН покажут истории жизни украинок в Германии, чьи мужчины сейчас на фронте, и истории волонтеров, которые помогают Украине.

Ранее мы сообщали, что 2+2 и ТЕТ снова будут транслировать спортивные новости.