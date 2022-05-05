Платформа Downdetector, которая отслеживала сбои в работе интернет-сервисов, закрыла русскую версию сайта.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

«Downdetector в русской версии больше нет. Если перейти по ссылке downdetector.ru, пользователя перебросит на международную версию, где многие российские сервисы отсутствуют», — написал министр.

Также в подборку новых компаний, которые поддержали цифровую блокаду РФ вошли: