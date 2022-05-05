Платформа Downdetector, которая отслеживала сбои в работе интернет-сервисов, закрыла русскую версию сайта.
Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
«Downdetector в русской версии больше нет. Если перейти по ссылке downdetector.ru, пользователя перебросит на международную версию, где многие российские сервисы отсутствуют», — написал министр.
Также в подборку новых компаний, которые поддержали цифровую блокаду РФ вошли:
- финская компания Accountor (программные решения и аутсорс-услуги для финансовых и HR-служб);
- голландская компания Wolters Kluwer (обслуживает юридические, деловые, налоговые, бухгалтерские, финансовые, аудиторские, рисковые, нормативные и медицинские рынки);
- программа для SEO-продвижения сайтов SE Ranking — компания продолжит выполнять обязательства по текущим договорам, но покупка, продление подписок и пополнение баланса невозможны;
- одна из двух ведущих международных баз данных научного цитирования Web of Science, предоставляющая сведения о публикациях и их цитировании в научных журналах;
- американский производитель Emerson Electric (компания объединяет технологию и инжиниринг во многих отраслях и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков).