В пресс-службе Киевстара сообщили, что во временно оккупированном Херсоне снова доступна мобильная связь.

«Скажи мне три самых важных слова — в Херсоне есть связь», — написала глава пресс-службы оператора Ирина Леличенко в Facebook.

Напомним, что 30 апреля мобильная связь перестала быть доступной для жителей Херсона, Каховского района, Новотроицкой и Чаплинской громад.

Также появилась информация, что интернет местного провайдера SkyNet (Херсонтелеком) теперь маршрутизируется через российские Miranda и Rostelekom — об этом свидетельствует диагностика трафика в регионе, проведенная компаний NetBlocks.

UPD: Также в регионе уже доступна связь lifecell.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком восстановил интернет-связь после ракетного удара в Закарпатской области.