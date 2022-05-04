Илон Маск заявил о планах сделать Twitter платным для коммерческих организаций и государственных органов.

По словам американского бизнесмена, для обычных пользователей соцсеть останется бесплатной.

«Twitter всегда будет бесплатным для обычных пользователей, но, возможно, появится небольшая плата для коммерческих или государственных пользователей», — сообщил Илон Маск.

Напомним, что в апреле Маск купил 9,2% акций Twitter за 2,89 млрд долларов, став крупнейшим акционером компании. Позже стало известно, что бизнесмен покупает Twitter за 44 млрд долларов — теперь компания станет частной.