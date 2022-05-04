Россиян лишили права голоса на Евровидении

Жители России не смогут проголосовать за понравившегося участника во время конкурса Евровидение.

Также ранее страну полностью исключили из международного песенного конкурса.

«Голосование во время соревнования возможно только из стран, которые в нем участвуют. Россия, не участвуя в мероприятии, не может голосовать со своей территории», — заявил исполнительный продюсер шоу Клаудио Фазуло.

«Евровидение-2022» состоится в итальянском городе Турин в арене Pala Olimpico с участием 40 стран сначала в полуфиналах 10 и 12 мая, а затем в большом финале – 14 мая. Украину представят Kalush Orchestra.

Вживую конкурс покажут в эфире телеканала «UA: Культура» и на цифровых платформах «Суспільного» Ранее международный песенный конкурс транслировался на канале «UA:Перший». Также сейчас идут переговоры среди медиагрупп касаемо показа финала «Евровидения» в рамках единого марафона новостей.