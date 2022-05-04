Каналы запускаются на свободных местах в региональных мультиплексах «Зеонбуда» и «Концерна РРТ», которые должны были выноситься на конкурс, а ранее принадлежали каналам Медведчука, сообщает Детектор Медиа.

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Национальный совет по телевидению и радиовещанию согласовал вещание на время военного положения в цифровом мультиплексе «Зеонбуда» 13 местным вещателям в 10 областях.

Места в мультиплексе МХ-5 получили:

ГП «Телерадіокомпанія «Аверс» ОАО «Корпорация «Аверс»» (логотип — «Аверс»);

КП «Дніпровська міська студія телебачення» Днепровского городского совета (логотип – «Дніпро TV»);

ООО «Центральноукраинское бюро новостей» (логотип – «Вітер»);

КП «Телерадіокомпанія «Перший західний»» (логотип – «графическое изображение «Перший західний» (комбинированное);

ЧП «ТРК «ПіТіВі»» (логотип – PTV);

ООО «ТРК «Інформаційно-рекламне телебачення – Полтава» (логотип – «Місто+»);

ЧП ТРК «Сфера-ТВ» (логотип – «Сфера-ТВ»);

ООО ТРК «Ритм» (логотип – ITV media group);

ЧП «Телерадіокомпанія «Тернопіль-Медіа»» (логотип –«Тернопіль 1»);

ООО «Про Медіа Групп» (логотип – «1 Подільський»);

ООО «Телекомпанія «Проскурів» (логотип – TV 7+);

ООО «ТК «Антена» (логотип – Antenna);

«ТРК «ТІМ» (логотип – «ТІМ»).

Кроме того, согласовано вещание на местном цифровом 42 ТВК в г. Днепре двум местным вещателям – КП «Дніпровська міська студія телебачення» Днепровского городского совета (логотип – «Дніпро TV») и ООО «А БІЗНЕС» (логотип – Медіахолдінг «Відкритий») , – а также на местном цифровом 47 ТВК в г. Кременчуге Полтавской области одному местному вещателю – КП «Кременчуцька міська ТРК» Кременчугского городского совета (логотип – «Кременчук»).