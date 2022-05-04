С мая «1+1 media» возобновляет трансляции спортивных новостей на телеканалах 2+2 и ТЕТ.

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С понедельника по пятницу зрителей двух телеканалов будет ожидать обзор актуальных событий спорта в Украине и мире. По-прежнему проект будет называться «Проспорт» и будет транслироваться на ТЕТ ежедневно в 16:00, а на 2+2 – в промежутке между 17:00 и 18:00.

Новости будут выходить в формате дайджеста от журналистов-обозревателей спорта. В рамках нового сезона проекта будут освещаться события со спортивного фронта: как Украину поддерживают звезды спорта, какие компании и организации выступают за прекращение связей с российскими спортсменами, как спортивные фанаты реагируют на события в Украине и что делают для прекращения войны.

«Есть много локальных историй о спортсменах, которые взяли в руки оружие и так же, как и десятки тысяч украинцев, защищают нашу Независимость на поле боя. Поэтому наша миссия – рассказывать истории об этих людях, а также поднимать важные темы, касающиеся борьбы на спортивном фронте в том числе», – прокомментировал руководитель управления спортивных проектов в 1+1 Production Степан Щербачев.

Ранее мы сообщали, что три государственных российских телеканала отключат от кабельной, спутниковой и интернет-трансляции в ЕС.