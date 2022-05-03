Коллтрекинг: что это и для чего нужно

Для эффективности рекламной кампании следует задействовать как можно больше каналов продвижения. Самые эффективные – это внешняя реклама, СМС-рассылки, интернет и телевидение. Чтобы отследить, с какого ресурса переходов больше, подключают сервис колл-трекинга, то есть отслеживания звонков.
Как это работает
Если для газет, флаеров, телевидения применяется один телефон на объявление, то в интернете (баннеры, соцсети, реклама в поисковой выдаче) можно персонализировать номера. Каждый пользователь интернета видит только один номер и именно его набирает. Результативность такого подхода и отслеживает call tracking. При этом на коллтрекинг цены остаются доступными, ведь подсчет и распределение данных производятся автоматически.
Чтобы коллтрекинг эффективно работал, нужно выбрать подходящий для вашего бизнеса вариант:
- Статический. Отслеживает обращения по телефону, который указан в справочнике, телевизионной рекламе, бумажных носителях, по радио.
- Динамический. Ведет подсчет и анализ звонков, поступивших отдельно из контекстной, таргетированной и медийной рекламы, соотнося их с профилем пользователя.
Оба вида, а также их сочетание дают возможность выявить самый эффективный канал и сделать в дальнейшем ставку на него.
Программное и техническое оснащение
Владельцу продвигаемого бизнеса не нужно закупать дорогостоящее оборудование и нанимать команду для его обслуживания. Цифровые каналы для звонков открываются через сервера провайдера, весь сервис и техподдержку оператор берет на себя. От клиента требуется только выбрать подходящий тарифный план, в котором будут учтены необходимые опции. После пополнения счета и простых настроек можно начинать собирать данные.
Преимущества отслеживания звонков
Под любую рекламную кампанию выделяется определенный бюджет. Колл-трекинг помогает оценить, во сколько обошелся каждый звонок и какова цена транзакции с клиентом (покупателем). Так можно выяснить, действительно ли эффективен тот или иной канал. Даже если звонков, например, с контекстной рекламы, поступило много, но конверсия низкая, этот канал можно считать малоперспективным.
Также с помощью полученных данных можно отследить общую эффективность рекламной кампании.
Как выбрать сервис колл-трекинга
При выборе оператора нужно оценить такие параметры:
- Динамический, статический или смешанный метод вы планируете применять.
- Что входит в пакет услуг и все ли функции сервиса доступны в вашем регионе.
- На какое время телефонные номера резервируются за объявлением.
- Можно ли интегрировать сервис колл-трекинга с CRM-системой, которую вы используете.
- Учитывает ли сервис контакты, поступившие с виджета обратного звонка.
- Какие дополнительные опции нужны (запись телефонных звонков, автоответчик, автообзвон и т. д.).
Ответы на эти и другие вопросы помогут вам выбрать надежного оператора колл-трекинга, чтобы получать достоверную информацию по звонкам, их цене и конверсии.