Коллтрекинг: что это и для чего нужно

Для эффективности рекламной кампании следует задействовать как можно больше каналов продвижения. Самые эффективные – это внешняя реклама, СМС-рассылки, интернет и телевидение. Чтобы отследить, с какого ресурса переходов больше, подключают сервис колл-трекинга, то есть отслеживания звонков.

Как это работает

Если для газет, флаеров, телевидения применяется один телефон на объявление, то в интернете (баннеры, соцсети, реклама в поисковой выдаче) можно персонализировать номера. Каждый пользователь интернета видит только один номер и именно его набирает. Результативность такого подхода и отслеживает call tracking. При этом на коллтрекинг цены остаются доступными, ведь подсчет и распределение данных производятся автоматически.

Чтобы коллтрекинг эффективно работал, нужно выбрать подходящий для вашего бизнеса вариант:

Статический. Отслеживает обращения по телефону, который указан в справочнике, телевизионной рекламе, бумажных носителях, по радио.

Динамический. Ведет подсчет и анализ звонков, поступивших отдельно из контекстной, таргетированной и медийной рекламы, соотнося их с профилем пользователя.

Оба вида, а также их сочетание дают возможность выявить самый эффективный канал и сделать в дальнейшем ставку на него.

Программное и техническое оснащение

Владельцу продвигаемого бизнеса не нужно закупать дорогостоящее оборудование и нанимать команду для его обслуживания. Цифровые каналы для звонков открываются через сервера провайдера, весь сервис и техподдержку оператор берет на себя. От клиента требуется только выбрать подходящий тарифный план, в котором будут учтены необходимые опции. После пополнения счета и простых настроек можно начинать собирать данные.

Преимущества отслеживания звонков

Под любую рекламную кампанию выделяется определенный бюджет. Колл-трекинг помогает оценить, во сколько обошелся каждый звонок и какова цена транзакции с клиентом (покупателем). Так можно выяснить, действительно ли эффективен тот или иной канал. Даже если звонков, например, с контекстной рекламы, поступило много, но конверсия низкая, этот канал можно считать малоперспективным.

Также с помощью полученных данных можно отследить общую эффективность рекламной кампании.

Как выбрать сервис колл-трекинга

При выборе оператора нужно оценить такие параметры:

Динамический, статический или смешанный метод вы планируете применять.

Что входит в пакет услуг и все ли функции сервиса доступны в вашем регионе.

На какое время телефонные номера резервируются за объявлением.

Можно ли интегрировать сервис колл-трекинга с CRM-системой, которую вы используете.

Учитывает ли сервис контакты, поступившие с виджета обратного звонка.

Какие дополнительные опции нужны (запись телефонных звонков, автоответчик, автообзвон и т. д.).

Ответы на эти и другие вопросы помогут вам выбрать надежного оператора колл-трекинга, чтобы получать достоверную информацию по звонкам, их цене и конверсии.