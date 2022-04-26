Абоненты Vodafone смогут бесплатно использовать приложения и сервисы видеоконференций для обучения или работы.

Что произошло

Vodafone поддержал инициативу Министерства образования и науки Украины – компания предоставила бесплатный доступ к образовательным сервисам на базе скоростного интернета.

Сами говорят

«В связи с жестоким военным вторжением россии в Украину, для продолжения обучения школьников, командой МОН совместно с Google создано Всеукраинское расписание, функционирует Всеукраинская школа онлайн, украинские телеканалы транслируют уроки для 5-11 классов в рамках проекта «Обучение без границ. Благодарен ответственному украинскому бизнесу, мобильным операторам, активно присоединяющимся к инициативам МОН по обеспечению обучения, а также работе педагогов – это важный шаг для поддержки сферы образования», – отметил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Какие приложения доступны

Доступ к сервисам предоставляется пользователям тарифных пакетов Vodafone на базе услуги Online PASS бесплатно.

Услуга Online PASS включена в тарифы SuperNet Start, SuperNet Pro и SuperNet Unlim. Полный список сервисов, доступный в услуге: месседжинг (текстовые и графические сообщения) в Viber, Telegram, WhatsApp, Hangouts, Wechat, Skype, Zoom, Google Classroom, Всеукраинская школа онлайн; аудио- и видеозвонки в Zoom, Viber, WhatsApp, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat, FaceTime.

Ранее подобную инициативу поддержал Киевстар.