Во временно оккупированном городе Днепрорудном Запорожской области установлен цифровой передатчик для теле- и радиосигнала, транслируемого рашистско-пропагандистскими телеканалами и радио «Маяк».

Также оккупанты распространяют на захваченной территории ложную информацию через информационные бюллетени и телеграмм-паблики.

Украинские военные призывают местных жителей не подписывать никакие бумаги, в том числе якобы заявления на гуманитарную помощь, чтобы российские войска не использовали это для фальсификации «референдума».