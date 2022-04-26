В Приднестровье от взрывов пострадал радиотелецентр

Антенны, которые ретранслировали российское радио на территории Приднестровья — разрушены.

В Молдове на территории Приднестровья от взрывов пострадал радиотелецентр. Об этом сообщили власти самопровозглашенной пророссийской так называемой «Приднестровской Молдавской республики».

«Рано утром 26 апреля в поселке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05. По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две мощнейшие антенны: одна – мегаваттная, вторая – полумегаваттная. Обе ретранслировали радио РФ. Никто из сотрудников ПРТЦ и местных жителей не пострадал», – говорится в сообщении.

Местные оккупационные власти уточняют, что радиоцентр был построен в конце 60-х годов, он мог ретранслировать сигнал в США, Ближний Восток и Латинскую Америку.

Источник: Детектор Медиа