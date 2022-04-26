Телеканал НТН запускает проект по поиску людей, которые пропали во время войны

На НТН стартует проект под названием «Ищу тебя» — он поможет в поиске потерявшихся во время войны людей.

Задача проекта – помочь людям максимально оперативно найти информацию о местонахождении близких людей – как эвакуированных, так и оставшихся в регионах с активными боевыми действиями, в том числе на оккупированных и освобожденных территориях. А также помочь в поисках контактов родственников в наиболее безопасных регионах Украины и странах Европы – для воссоединения семей, бегущих от войны.

Программа будет выходить каждый вторник и четверг в 19:00 на телеканале НТН. Премьерный выпуск выйдет 26 апреля.

«В эти трудные для нашей страны времена каждый из нас воюет на своем фронте. Наш фронт – помощь в поиске людей. Мы понимаем и разделяем боль людей от потери связи с близкими и готовы помочь им в поисках. Помочь всем, кто потерял в этой страшной войне своих родных: детей, родителей, братьев, сестер… Всем, кто хочет найти друг друга», — говорит ведущий проекта Анатолий Бондаренко.

Все, кто потерял связь с близкими могут оставить заявку на сайте dopomogaua.info, на специальной странице проекта «Ищу тебя».

Если вы посмотрели программу, узнали кого-то из разыскиваемых и знаете, где сейчас находятся эти люди — пишите на электронную почту shykayou@ukr.net.

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