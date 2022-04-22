20 апреля Комиссия по вопросам радио и телевидения Литвы (LRTK) приняла решение о прекращении на территории Литовской Республики бесплатного приема 32 телевизионных программ, подконтрольных российской компании «Газпром-Медиа», сообщает Нацсовет.

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Причина для санкций – принятая 24 февраля директива Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США, которая вводит ограничительные финансовые меры по «Газпромбанку». Эта компания владеет холдинговой компанией «Газпром-Медиа» (ОАО «Газпром-Медиа») в РФ, которая контролирует 32 телевизионных программы. Они до этого времени ретранслировались или распространялись в интернете на территории Литовской Республики.

Поскольку «Газпромбанк» входит в список организаций, подпадающих под санкции OFAC, провайдеры телевизионных услуг или интернет-распространители, работающие в Литве, подвергаются прямой или опосредованной опасности нарушения санкций OFAC. Нарушения могут фиксироваться при заключении сделок, совершении платежей и других операций, связанных с распространением телевизионных программ. Кроме того, LRTK считает, что ретрансляция или распространение в интернете телепрограмм, владельцы которых подпадают под санкции OFAC, не отвечает интересам национальной безопасности Литовской Республики.

Чтобы защитить провайдеров телевизионных и интернет-услуг от возможного нарушения санкций OFAC и от связанных с этим финансовых рисков, LRTK приняла решение о приостановлении ретрансляции на территории Литовской Республики таких телевизионных программ: «Avto Plius», «BOKS TV», «HDL», «INDIYSKOYE KINO», «KINOKOMEDIYA», «KINOMIKS», «KINOSERIYA», «Kukhnya TV», «KVN TV», «Kto yest kto», «La Minor TV», «KHL TV channel», «M-1 Global», «Muzhskoye kino», «Nashe novoe kino», «Nostalgiya», «NTV Mir», «NTV Pravo», «NTV Serial», «NTV Stilj», «Piatnica», «Piatnica International», «RODNOYE KINO», «Russkaya Noch», «TB-3», «THT», «THT Comedy», «THT International», «THT Music», «ZEE TV», «Zhivi!», «Malysh-TV».

Ранее LRTK также заблокировала в стране вещание российских пропагандистских каналов RT и Sputnik.