Укртелеком восстановил повреждённое при обстрелах в Черниговской области оборудование.

При обстреле в пгт Березна Менского района Черниговской области было повреждено электропитание оборудования в контейнере (см.фото). Специалистам Укртелекома пришлось менять схему организации связи, что позволило возобновить сервисы без электропитания и дальше предоставлять населению телеком-услуги.

Также 21 апреля была отремонтирована поврежденная в результате боевых действий в области магистральная линия и восстановлено предоставление интернета для абонентов пгт Репки Черниговской области.

После восстановления сетей в населенных пунктах, Укртелеком рекомендует всем абонентам перезагрузить оборудование для корректной работы.

Ранее мы сообщали, что Укртелеком восстановил интернет-связь в городах Донецкой области.