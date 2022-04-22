Специалисты Укртелекома завершили аварийные работы на линии фронта в Донецкой области.

По состоянию на 22 апреля возобновлено подключение к интернет-услугам для абонентов городов Лиман, Константиновка, Бахмут, Торецк, Дружковка, Славянск, Краматорск.

В целом критическая инфраструктура и интернет-сеть Укртелекома работают. Телекомуслуги доступны более чем в 91% населенных пунктов Украины, покрытых сетью оператора и предоставляются во всех областях, кроме Луганской.

Продолжаются работы в наиболее пострадавших от российских оккупантов районах Киевской, Черниговской, Сумской, Донецкой. Херсонской и Запорожской областей.