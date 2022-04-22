Falcon 9 была запущена в рекордный 12-й раз и доставила на орбиту еще 53 спутника Starlink.

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В четверг, 21 апреля, в 13:51 по восточному времени Falcon 9 запустила 53 спутника Starlink на низкую околоземную орбиту с космодрома 40 (SLC-40) на станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это был 12-й полет ракеты-носителя первой ступени Falcon 9, которая ранее запускала GPS III-3, Turksat 5A, Transporter-2, и теперь уже девять миссий Starlink.

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