Первой авиакомпанией, которая получит интернет от Starlink, стала JSX – американский чартерный перевозчик.

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Гендиректор JSX Алекс Уилкокс рассказал, что по соглашению со SpaceX возможна установка оборудования на 100 самолетов. В парке авиаперевозчика 77 30-местных самолетов Embraer.

Терминалы на рейсах компании появятся в четвертом квартале 2022 года, поскольку ожидается одобрение регуляторов. Интернет будет предоставляться пассажирам бесплатно.

SpaceX говорила о возможностях установки антенн в самолетах с тех пор, как компания запустила услугу спутникового интернета. Вице-президент Starlink Джонатан Хофеллер подчеркнул, что рынок авиационного Wi-Fi «созрел для капитального ремонта».

Компания начала тестировать авиационную версию антенны и терминала Starlink больше года назад. Испытания уже проходят на рейсах авиакомпании Delta.

Источник: ITC