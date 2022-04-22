«Роскосмос» предложит Минтрансу РФ заменить системы GPS на эксплуатируемых в России авиалайнерах отечественной системой ГЛОНАСС.

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«Мы сегодня же отправим в Минтранс и Росавиацию наши технические предложения по замене GPS абонентским оборудованием ГЛОНАСС», — написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в своём телеграм-канале.

По его словам, оно также сможет принимать навигационный сигнал и от китайской орбитальной навигационной системы «Бэйдоу». Кроме того глава «Роскосмоса» также предложил устанавливать приёмники ГЛОНАСС во всех российских аэропортах.

Ранее Рогозин сообщал о возможном отключении России от GPS. Тогда он отметил, что «напрягаться не стоит», так как каждый смартфон помимо GPS подключен к российской системе ГЛОНАСС.

Источник: blackseanews.net