Общественные вещатели Австралии прекратили трансляцию всех российских государственных пропагандистских программ и каналов, сообщает министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

В настоящее время общественные вещатели Австралии уже прекратили трансляцию всех российских государственных пропагандистских программ и каналов, а правительство Австралии ввело санкции против 32 пропагандистов и распространителей дезинформации, включая старших редакторов Russia Today, Фонда стратегической культуры, ИнфоРос и NewsFront.

«Ведущие австралийские платформы также приняли участие в борьбе с дезинформацией: весь российский пропагандистский контент маркируется соответствующим образом и удаляется. Фактчекинга стало больше, новости из авторитетных СМИ транслируются активнее», — отметил Ткаченко.

Также австралийские вещатели рассматривается возможность увеличения количества украинских новостей в эфире, включая трансляцию украинских телеканалов.

Ранее мы сообщали, что в Литве запретили вещание 32 телепрограмм, которыми владеет «Газпромбанк».