OneWeb подписала договор о сотрудничестве с индийской компанией New Space India.

В рамках договора интернет-спутники британской компании будут запускаться в космос с площадки космодрома им. Сатиша Дхавана, который расположен на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

«OneWeb и New Space India Limited, являющаяся коммерческим подразделением Индийской организации космических исследований, заключили соглашение, которое поможет OneWeb гарантировать завершение её программы выведения спутников на орбиту. Первый совместный пуск с New Space India ожидается в 2022 году и будет осуществлён с территории Космического центра имени Сатиша Дхавана на Шрихарикоте. Запуск позволит увеличить размеры спутниковой группировки OneWeb, насчитывающей сейчас 428 аппаратов — 66 % от планируемого общего числа», — говорится в сообщении OneWeb.

Отметим, что в марте этого года OneWeb, крупная доля в которой принадлежит индийской Bharti Global, также заключила соглашение на выведение спутников с американской компанией SpaceX. Первый пуск по контракту с компанией Илона Маска также запланирован на этот год.

Ранее спутники OneWeb выводились на орбиту силами «Роскосмоса», однако в прошлом месяце сотрудничество было прервано.

Источник: 3dnews