«Яндекс» вынужден приостановить большинство запланированных инвестиций внутри РФ и за рубежом, сообщает 3dnews.

«Мы сократили или приостановили многие из наших запланированных инвестиций в наш бизнес как внутри страны, так и за рубежом. Любой продолжительный экономический спад в России в результате санкций, снижения курса рубля или негативных потребительских настроений может оказать существенное негативное влияние на наше финансовое положение и результаты деятельности», — говорится в заявлении компании.

Кроме того, компания отозвала свой прогноз на текущий год. «Яндекс» прогнозировал выручку в размере 490–500 млрд рублей за 2022 год.

Ранее мы сообщали, что российский суд приговорил Google к штрафу в размере 4 миллионов рублей.