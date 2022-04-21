В апреле количество подключений к оптическому интернету выросло на 30% по сравнению с аналогичным периодом в марте, сообщает Укртелеком.

Больше всего новых пользователей домашнего интернета со времени начала полномасштабной войны были подключены в Винницкой и Хмельницкой областях. Среди новых абонентов много людей, вынужденно выехавших с других украинских территорий.

Укртелеком планирует в дальнейшем подключать к оптическому интернету 1500 абонентов еженедельно. Это около 50% от максимального количества включений за месяц до начала полномасштабной агрессии.

В 2022 году Укртелеком построил около 3 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. В первом квартале текущего года к скоростному оптическому интернету было подключено более 360 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 77 медицинских и образовательных учреждений, 29 территориальных общин. 27 социальных объектов подключены к сети Укртелекома уже после начала полномасштабной войны в Украине. Возросло с начала года количество пользователей оптического интернета и среди физических лиц – в первом квартале к оптическому интернету от Укртелекома было подключено почти 25 тысяч клиентов, более 3,5 тысяч из которых подключены уже во время войны.

Ранее мы сообщали, что в Донецкой области повреждена магистральная линия связи Укртелекома — жители временно остались без интернета.