В новый санкционный список США вошли 29 физических и 40 юридических лиц, среди них и канал «Царьград», принадлежащий бизнесмену Константину Малофееву, сообщает Министерство финансов США.

Уточняется, что против Малофеева введены дополнительные ограничения, касающиеся не только телеканала, но и других структур предпринимателя. Также санкции распространяются и на сына бизнесмена.

Минфин США подчеркнул, что частные лица и организации, попавшие ныне в список санкций, уже были в нем и пытались разными способами избежать ограничений.

Помимо медийных персон в санкционном списке есть также оператор услуг новой платежной системы Hello, зарегистрированной в России – «Транскапиталбанк» и люди, связанные с Центробанком и банком «Открытие».