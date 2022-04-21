Черногория приняла такое решение вслед за Евросоюзом, который в прошлом месяце запретил Russia Today и Sputnik из-за систематической манипуляции информацией о вторжении России в Украину.

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Пропагандистские российские ресурсы были автоматически запрещены в Черногории в соответствии с санкциями, которые вступили в силу на прошлой неделе. Они предусматривают, что местным операторам будет запрещено транслировать или иным образом способствовать распространению любого контента RT и Sputnik.

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Напомним, что 2 марта Евросоюз запретил вещание RT и Sputnik.

Источник: Reuters