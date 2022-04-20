Украинский фильм «Памфир» режиссера Дмитрия Сухолиткого-Собчука презентуют на Каннском кинофестивале в рамках «Двухнедельника режиссеров».

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«Двухнедельник режиссеров» в этом году состоится в Каннах с 18 по 27 мая.

«Памфир» – лента совместного производства Украины, Франции, Польши и Чили. В центре сюжета история мужчины из Прикарпатья, перед которым предстал выбор — либо честная, но бедная жизнь, либо возможность заработать много денег «темным путем».

«Картину снимали в Карпатах и ​​на Буковине с октября 2020 до февраля 2021 года. Уникальные локации были найдены более чем в десяти населенных пунктах Черновицкой и Ивано-Франковской областей», — отметили в пресс-службе Черновицкой ОВА.

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Фильм стал победителем 11 питчинга и получил финансирование Госкино Украины, девелопмент осуществлялся при поддержке Украинского культурного фонда, а также при содействии Черновицкой областной военной администрации.

Источник: Черновицкая ОВА