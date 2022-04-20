Фильм «Стоп-Земля» с 20 апреля стал доступен на украинских стриминговых платформах.

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«Стоп-Земля» — украинский фильм о подростках, взрослении и первой любви.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где «Стоп-Земля» получил награду «Хрустальный медведь» как Лучший художественный фильм конкурса лент о подростках Generation 14plus. В Украине картина стала триумфатором Одесского международного кинофестиваля (3 награды) и Национальной премии кинокритиков «Киноколо» (5 наград).

20 апреля фильм «Стоп-Земля» стал доступен для просмотра онлайн на платформах Takflix, OLL.TV, MEGOGO, 1+1 video и «Киевстар ТВ».