Авиакомпания Delta Airlines начала тестировать спутники Starlink компании SpaceX для трансляции Wi-Fi на борту самолета для пассажиров, пишет Portaltele сo cсылкой на данные The Wall Street Journal.

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Генеральный директор Delta Airlines Эд Бастиан сообщил, что авиакомпания проводит «исследовательские испытания» технологии Starlink.

Ранее вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер на конференции Satellite 2022 заявил, что они «проходят сертификацию», чтобы получить одобрение на использование терминалов в различных самолетах.

Сейчас SpaceX ведет переговоры с несколькими авиакомпаниями по предоставлению услуг Wi-Fi в самолетах.

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SpaceX намерена отправить на низкую околоземную орбиту 42 тысячи спутников. Они предназначены для обеспечения широкополосного интернета в удаленных частях мира. На сегодняшний день SpaceX запустила на орбиту 2335 спутников.

Также ранее мы писали, что французский суд отозвал у SpaceX интернет-лицензию Starlink.