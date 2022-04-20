НКЕК — Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи разрешила использовать терминалы Starlink всем пользователям.
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По инициативе Госспецсвязи НКЕК приняла решение:
- на период действия режима военного положения использование абонентских спутниковых терминалов системы SpaceX Starlink разрешить всем категориям пользователей;
- внести изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины для нормирования условий работы системы SpaceX Starlink на территории Украины в соответствии с этим решением.