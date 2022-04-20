Украинские предприятия смогут бесплатно и быстро перенести свои интернет-магазины с российских платформ на украинские — помогут Monobank и Shop-Express.

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При переносе сохранятся брендовый дизайн, вся информация и настройки. Это можно сделать самостоятельно или обратится за помощью к специалистам Shop-Express (украинской платформы для создания интернет-магазинов).

“Отключение интернет-магазинов или их некорректная работа в последний месяц уже привела к весомым потерям заказов у ​​предприятий. Обеспечить обновление онлайн-продаж является одной из срочных задач для восстановления украинской экономики. Переезд на украинские платформы – это самый быстрый способ для предприятий продолжить работу в этот трудный период. – говорит CEO Shop-Express Алексей Петриченко.

Протестировать новые функции или узнать подробнее о возможностях переноса интернет-магазинов можно на сайте shop-express.com.ua, нажав на кнопку “Создать магазин”.

Также предприниматели, которые поучаствуют в переносе магазинов, смогут получить mono-еквайринг с 0% комиссией до 30 апреля 2022 года — подробнее о его подключении можно узнать здесь.

Источник: Sostav.ua