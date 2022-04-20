Мошенники предлагают украинцам принять участие в голосовании за лучший телеканал

Мошенники обещают украинцам 200 гривен за голосование в «батле» между телеканалами «1+1» и «Интер».

Предложения проголосовать за один из телеканалов рассылают пользователям в личные сообщения. В них содержится ссылка на «голосование», созданная через российскую Tilda. Условия, причины и другие детали о так называемом голосовании мошенники не приводят — только предлагают выбрать между «1+1» и «Интер». После чего просят войти в аккаунт в Instagram – то есть ввести ваши данные для входа в соцсеть.

Понятно, что никаких денег после этого люди не получают, потому что это типичная мошенническая схема. После «голосования» злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и рассылают с их страниц сообщения «с просьбой одолжить 3000 гривен».

Ранее мы сообщали, что мошенники создали фейковую страницу телеканала «Украина 24» и пытаются похитить данные платежных карт украинцев.

Источник: MediaSapiens