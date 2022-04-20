Кибератака
Источник: 112 Украина

Мошенники обещают украинцам 200 гривен за голосование в «батле» между телеканалами «1+1» и «Интер».

Предложения проголосовать за один из телеканалов рассылают пользователям в личные сообщения. В них содержится ссылка на «голосование», созданная через российскую Tilda. Условия, причины и другие детали о так называемом голосовании мошенники не приводят — только предлагают выбрать между «1+1» и «Интер». После чего просят войти в аккаунт в Instagram – то есть ввести ваши данные для входа в соцсеть.

Мошенники предлагают украинцам принять участие в голосовании за лучший телеканал
Cкриншот: MediaSapiens

Понятно, что никаких денег после этого люди не получают, потому что это типичная мошенническая схема. После «голосования» злоумышленники взламывают аккаунты пользователей и рассылают с их страниц сообщения «с просьбой одолжить 3000 гривен».

Ранее мы сообщали, что мошенники создали фейковую страницу телеканала «Украина 24» и пытаются похитить данные платежных карт украинцев.

Источник: MediaSapiens

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Екатерина Даньшина
Журналист, интервьюер и спичрайтер. По образованию - филолог, литературовед. В сфере медиа - более 5 лет. Работала над созданием сюжетов для информационных и развлекательных программ на телевидении, занималась подготовкой материалов для радио, печатных и интернет СМИ. В последние несколько лет была задействована в работе пресс-службы городского головы Запорожья. Автор документальных спецпроектов, номинант украинской телевизионной премии «Телетриумф».

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