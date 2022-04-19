Жители освобожденного Тростянца снова могут смотреть украинские телеканалы, сообщает Госспецсвязи.

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После окончания длительных боевых действий в Сумской области Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения при Госспецсвязи возобновил вещание в Тростянце.

При помощи аналогового сигнала жители города и окрестных территорий снова могут смотреть украинское телевидение.

Ранее мы сообщали, что Генпрокуратура расследует захват вышек «Киевстара» в Херсонской области.