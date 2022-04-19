Вечером 18 апреля специалисты Укртелекома восстановили участок зоновой волоконно-оптической линии связи в Черниговской области.

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Специалисты провели необходимые работы в течение считанных часов и возобновили предоставление IP-услуг абонентам города Ичня. Сейчас в области услуги доступны в 72% населенных пунктов, где есть сеть Укртелекома, а работы по восстановлению продолжаются везде, где есть возможность.

Сложными областями остаются Запорожская – 21%, Харьковская – 68%, Донецкая – 72%. Здесь по-прежнему уровень покрытия — ниже среднего.

В целом критическая инфраструктура и национальная сеть Укртелекома работают. Телекомуслуги доступны в 90% населенных пунктах Украины, покрытых сетью оператора во всех областях, кроме Луганской.

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